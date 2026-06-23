De virada, Juventude vence o Cruzeiro e se aproxima do G-8 do Brasileirão Sub-17

Pela quinta rodada, o Juventude conheceu a segunda vitória no Brasileirão Sub-17. De virada, o Papo venceu o Cruzeiro, por 2 a 1. A partida aconteceu no CFAC Alviverde, na tarde desta terça-feira (23).
No primeiro tempo, Dudu balançou as redes para a Raposa, mas Joca empatou para o Ju. Na etapa final, Kauã Negri marcou e conquistou a virada alviverde.
Com o resultado, o Papo chegou aos sete pontos e ocupa o meio da tabela, momentaneamente em 9º lugar.
O próximo confronto é com o Flamengo e acontece na terça-feira (30), na Gávea, no Rio de Janeiro, a partir das 15h.