Esportes

5ª rodada
Notícia

De virada, Juventude vence o Cruzeiro e se aproxima do G-8 do Brasileirão Sub-17

No CFAC, Joca e Kauã Negri balançaram as redes para o Alviverde e garantiram a vitória por 2 a 1

Camila Corso

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