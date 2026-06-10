De virada, Juventude vence o Bahia e segue vivo na luta pela permanência no Brasileirão Sub-20

Há uma luz no fim do túnel, e ela é verde. Depois de três meses, o Juventude voltou a vencer pelo Brasileirão Sub-20. No CT Alviverde, agora liberado para jogos nacionais de base, o Papo venceu o Bahia por 3 a 1, nesta quarta-feira (10).
Após um primeiro tempo sem gols, o camisa 10 do Bahia, Roger, abriu o placar nos minutos iniciais da etapa complementar. Porém, aos 20 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Verdão e Scatolin converteu. Pouco depois, Begliardi cobrou escanteio e Nathan cabeceou para o fundo da rede.
Nos minutos finais, Xande avançou livre no campo de ataque e bateu forte para concretizar a vitória jaconera.
Apesar de permanecer na lanterna, o Ju diminui a distância para o primeiro time fora do Z-3. Agora, o Verdão tem nove pontos, quatro a menos que o Fortaleza.
A equipe de Filipe Dias atuou com: Leo Agliardi; Marco Anthonio, Kauã Costa, Schaffer (Matheus Henrique) e Henzo; Kaynan, Nicolas Begliardi e Eliseu (Luisinho); Carlinhos, Scatolin (Xande) e Nathan (Maiquel).
Na noite de terça-feira (9), em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o zagueiro Kauã Costa falou sobre a luta alviverde contra o rebaixamento.
— A gente sabe da nossa responsabilidade. Não queríamos passar por isso, mas é do futebol. Enquanto tivermos chances matemáticas, vamos lutar e tirar o Juventude dessa situação — disse Kauã.
Com a vitória diante do Tricolor, os jovens provaram que a batalha ainda não terminou. O Ju ainda não consegue sair do Z-3 na próxima rodada, mas pode ganhar um novo respiro se vencer e torcer por resultados paralelos de seus confrontos direto.
O próximo duelo é contra o São Paulo e acontece na quarta-feira (17), a partir das 15h, no CT do clube.
Últimas posições do Brasileirão Sub-20
- 16° — Grêmio — 13 pontos — 4 vitórias — saldo -14
- 17° — Fortaleza* — 13 pontos — 2 vitórias — saldo -4
- 18° — Criciúma — 11 pontos — 3 vitórias — saldo -11
- 19° — Cuiabá* — 11 pontos — 3 vitórias — saldo -12
- 20° — Juventude — 9 pontos — 2 vitórias — saldo -21
*ainda não jogou pela 15ª rodada