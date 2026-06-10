Esportes

Verde de esperança
Notícia

De virada, Juventude vence o Bahia e segue vivo na luta pela permanência no Brasileirão Sub-20

Papo venceu o Tricolor por 3 a 1 no CT Alviverde e diminuiu distância para o primeiro clube fora do Z-3 

Camila Corso

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