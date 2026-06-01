De virada, Juventude goleia o Caxias no jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-20

Kauã Costa, Scatolin e Begliardi marcaram os gols alviverdes. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Do profissional às categorias de base, clássico sempre tem emoção. Nesta segunda-feira (1º), Caxias e Juventude se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-20. No Estádio Centenário, o Ju venceu, de virada, por 4 a 1.

No primeiro tempo, o Grená não precisou de cinco minutos para abrir o placar. Após um chute de fora da área e uma defesa do goleiro, Matheus Luz aproveitou a sobra e chutou forte para marcar o gol grená. Caxias 1 a 0.

O Papo conseguiu equilibrar as chances e empatou aos 24. Na cobrança de escanteio, Kauã Costa subiu mais que a defesa grená e cabeceou no canto esquerdo. 1 a 1.

A etapa complementar foi de domínio jaconero. Logo aos três minutos, Scatolin invadiu a área, driblou dois jogadores e empurrou para o gol. Juventude 2 a 1.

Aos 37, Nicolas Begliardi dominou com o peito e chutou no canto direito para ampliar o placar do Verdão. Juventude 3 a 1.

Em uma cobrança de falta de Begliardi aos 43, a defesa mandante não afastou bem e Kauã Costa aproveitou para marcar o segundo dele. Juventude 4 a 1.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (7), às 15h, no CT Alviverde. O Grená joga por uma vitória por, no mínimo, três gols de diferença, para levar a disputa para os pênaltis. Vitória, empate ou derrota alviverde por dois gols levam o Verdão à semifinal.

Resultados dos jogos de ida: