De olho no Maringá, Caxias ganha reforço no ataque e tem zagueiro de volta aos treinos

O Caxias terá pela frente, na 11ª rodada da Série C, o Maringá. O confronto será no domingo (21), às 11h, no Estádio Centenário. E o técnico Marcelo Cabo tem boas notícias para esse confronto direto pelo G-8.
O atacante Calyson, que estava suspenso, e foi ausência diante do Guarani, retorna ao time. Com isso, Jhonatan Ribeiro deve deixar a formação inicial. Já o zagueiro Ianson, que teve um trauma na coluna no último jogo, está recuperado e retornou aos treinos.
— Foi um lance com uma pancada muito forte. Então, acho que o músculo acabou tensionando. Eu não consegui voltar e olha que eu sou muito guerreiro e tento terminar sempre as partidas, mas dessa vez estava incomodando demais. Não ia conseguir ajudar os companheiros então não consegui dar sequência — afirmou Ianson, em entrevista à Rádio Caxias.
Com isso, o provável time do Caxias para enfrentar o Maringá tem: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Salatiel.
Diante do Maringá, o time grená terá o segundo jogo seguido às 11h. Os treinos nesta semana acontecem no horário da partida para melhor adaptação.
— Eu acho que a equipe se adaptou bem ao horário. Acho que não pesou nenhuma questão extra. A gente fez uma boa alimentação, começamos o jogo bem. Então, acho que essa questão do horário, nos adaptamos muito bem — finalizou Ianson.