Esportes

11ª rodada
Notícia

De olho no Maringá, Caxias ganha reforço no ataque e tem zagueiro de volta aos treinos

Técnico Marcelo Cabo pode mudar a equipe em apenas uma posição para o confronto do próximo domingo (21), às 11h

Eduardo Costa

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