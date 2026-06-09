De casa nova, Juventude recebe o Bahia pelo Brasileirão Sub-20

Jogo inicia às 15h desta quarta-feira (3). Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (10), o Juventude tem mais uma partida no Brasileirão Sub-20. O Alviverde enfrenta o Bahia, pela 15ª rodada. O confronto inicia às 15h, no CFAC (Centro de Formação de Atletas e Cidadãos).

Os jaconeros têm poucas chances de permanecer na elite em 2027. A equipe é lanterna, com seis pontos em 42 disputados. O Cuiabá, vice-lanterna, tem 11 e o Fortaleza, primeiro fora do Z-3, soma 13.

Os baianos estão em 8º lugar, com 22 pontos. Em 14 jogos tiveram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O Ju vem de nova goleada sofrida. Fora de casa, o time perdeu para o Athletico por 6 a 1. Porém, a equipe vem embalada após duas goleadas no Caxias, pelo Gauchão Sub-20. Nas quartas de final, venceu o rival por 9 a 2 no agregado e avançou para a semi, onde vai enfrentar o São José.