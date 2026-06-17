De 2024 a 2026: O raio-X do Caxias nas 10 primeiras rodadas da Série C

Caxias tem 100% de aproveitamento em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C chegou a metade da primeira fase, após 10 rodadas, e o Caxias aparece dentro da zona de classificação. O desempenho, porém, fica abaixo do registrado no ano passado, quando a equipe liderava a tabela neste mesmo recorte. Por outro lado, o cenário atual mostra evolução significativa em relação a 2024, quando o time ocupava a parte inferior da classificação.

Atualmente, o Caxias ocupa a oitava colocação na Série C, com 15 pontos somados após 10 rodadas e está na zona de classificação à próxima fase. A equipe acumula quatro vitórias, três empates e três derrotas, com 10 gols marcados e oito sofridos. O aproveitamento de 50% evidencia uma campanha regular até o momento.

— Nosso objetivo, no final dessa fase, é estar no G-8. E nesse momento estamos no G-8. Infelizmente tivemos uma derrota para o Guarani. Falta mas a gente tem agora jogo em casa para procurar somar os três pontos e criar uma gordura para quando surgir as derrotas continuarmos no G-8 — analisou o goleiro Busatto.

Em 2025, o Caxias teve um início de campanha dominante na Série C, liderando a competição após 10 rodadas, com 21 pontos somados. A equipe acumulou sete vitórias e três derrotas, sem empates e 70% de aproveitamento.

Já em 2024, o cenário foi bem diferente: o time ocupava a 16ª colocação, com apenas 9 pontos, fruto de duas vitórias, três empates e cinco derrotas e aproveitamento de 30%.

Nesta temporada, o time grená segue na luta pelo G-8. No próximo domingo (21), às 11h, o Caxias recebe o Maringá, no Estádio Centenário, num confronto direto pela classificação. Os paranaenses tem um ponto a menos que a equipe de Marcelo Cabo.

— Eu vejo jogo a jogo. Cada jogo para nós é uma final. O Maringá é uma grande equipe e tem investimento também alto. Para nós, é mais uma final. A gente vê várias equipes tirando o ponto de quem está lá em cima. Então, não tem jogo fácil. Tem bastante jogo físico, então não tem muitas oportunidades, muita chance tem que ser eficaz — finalizou o goleiro.

Após 10 rodadas

2026

8º colocado — 15 pontos

Campanha: 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Gols: 10 marcados e 8 sofridos

Aproveitamento: 50%

2025

1º colocado — 21 pontos

Campanha: 7 vitórias, 0 empates e 3 derrotas

Gols: 18 marcados e 12 sofridos

Aproveitamento: 70%

2024

16º colocado — 9 pontos

Campanha: 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Gols: 8 marcados e 14 sofridos

Aproveitamento: 30%



