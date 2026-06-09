CT do Juventude recebe primeira partida oficial e aguarda liberação da CBF para ter a presença de torcedores

CT recebeu sua primeira partida oficial nesta terça-feira (9). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2026, o Juventude deu mais uma amostra de como sua estrutura evoluiu nos últimos anos. O miniestádio — como denomina o Verdão o espaço no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC) — recebeu sua primeira partida oficial. A estreia ocorreu em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, diante do América-MG. Os mineiros venceram por 4 a 0.

Com a liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as equipes de base passam a utilizar o espaço do campo 1 em competições nacionais. O CFAC já havia sediado partidas do Campeonato Gaúcho das categorias de base, disputadas, porém, no gramado sintético, no campo 2.

À espera do "ok" da CBF

Além do gramado, o miniestádio conta com vestiários, cabine de transmissão, casamatas exclusivas e arquibancada com capacidade para aproximadamente 1.200 torcedores. A nova estrutura amplia significativamente as condições para treinamentos, desenvolvimento e competições das equipes de base do clube.

O Juventude aguarda agora a autorização da CBF para receber público nas partidas, permitindo que a torcida alviverde acompanhe de perto mais esta importante etapa de crescimento da estrutura do clube.







