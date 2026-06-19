Corda esticada e guarda alta: técnico do Caxias alerta para equilíbrio da Série C antes de sequência no Centenário

Técnico Marcelo Cabo busca seguir com 100% em casa na Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias terá, nas próximas duas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, a sua primeira grande oportunidade para se consolidar definitivamente na zona de classificação. Atual 8º colocado com 15 pontos, o Grená jogará duas partidas consecutivas dentro dos seus domínios, no Estádio Centenário. O primeiro desafio será contra o Maringá, no próximo domingo (21), às 11h, em partida válida pela 11ª rodada da competição. Depois encara o Anápolis, no dia 30, terça-feira.

O torcedor até pode projetar um cenário favorável pelo fator casa, mas o técnico Marcelo Cabo adota uma postura de extrema cautela. Em entrevista coletiva, o comandante alertou que o equilíbrio desta edição. Uma vitória pode colocar o Caxias na disputa das primeiras posições, enquanto um tropeço pode aproximar a equipa do 14º lugar.

— Nós sabíamos que as dez primeiras rodadas seriam árduas. Fizemos valer o nosso mando de campo até aqui, mas conversei com os meus jogadores esta semana: precisamos de atenção total. À exceção do Guarani, que se desgarrou um pouco na liderança, está tudo muito embolado. Talvez seja a Série C mais equilibrada dos últimos anos — declarou Cabo, que completou:

— Do 14º colocado para cima, todos têm chances plenas de classificação. Por isso, o nosso sinal amarelo está ligado. Trabalhamos o aspecto psicológico do grupo para que entendam o momento. Estamos com a guarda alta e a corda esticada; não podemos ter o mínimo nível de desatenção — alertou Marcelo Cabo.

O trunfo da equipa base

Em um campeonato longo é normal as equipes mudarem bastante suas escalações. O Caxias surge com uma identidade clara. O torcedor grená tem um time base na cabeça, do 1 ao 11, um fator que Marcelo Cabo considera um dos pilares do seu método de trabalho. Para o técnico, manter uma base titular forte, aliada a um banco de reservas ciente dos conceitos, é a chave para ter o sucesso:

— Eu sou adepto de ter uma equipa base. É importante que a imprensa e o adepto saibam qual é o time titular, fazendo apenas modificações pontuais por motivos táticos, físicos ou cartões. O mais importante é que todo o grupo de trabalho tenha o mesmo entendimento de comportamento e conceito tático. Quando tiramos um atleta e colocamos outro, a expectativa é que o nível se mantenha — explicou.

Mérito na reconstrução

Ao analisar o nível técnico da competição, Cabo apontou que a globalização do futebol e a paridade orçamentária entre os clubes nivelaram a Série C por cima. O treinador aproveitou para parabenizar a direção e o staff do Caxias pelo poder de reação na montagem do elenco que começou o ano, visto que o clube precisou passar por uma mudança drástica de peças: