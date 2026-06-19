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Corda esticada e guarda alta: técnico do Caxias alerta para equilíbrio da Série C antes de sequência no Centenário

Grená enfrenta o Maringá buscando consolidar posição entre os oito primeiros da Série C

Tiago Nunes

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