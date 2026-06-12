Contra o líder Guarani, Caxias busca primeira vitória fora de casa na Série C

Técnico Marcelo Cabo busca primeira vitória fora de casa com o Caxias nesta Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias ainda busca melhorar o desempenho como visitante. E a chance de buscar a primeira vitória fora de casa será diante do líder Guarani, neste sábado (13), às 11h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Em cinco partidas fora de casa, o time grená somou apenas três pontos, resultado de empates consecutivos diante de Amazonas, Barra e Maranhão. Os números refletem a dificuldade da equipe em transformar atuações competitivas em vitórias longe de seus domínios.

— Mais uma vez, a gente pega o líder. O Guarani que está em ascensão dentro da competição e a gente anseia por essa primeira vitória fora de casa. Vemos como um jogo muito importante da rodada. Estamos a três pontos da liderança e a gente pega o líder, então vencendo igualamos a pontuação. Sabemos que é um jogo difícil, o Guarani veio de uma sequência muito positiva, mas trabalhamos bastante — comentou o técnico Marcelo Cabo.

O desempenho fora de casa coloca o Caxias apenas na 18ª posição no ranking de visitantes da competição, com aproveitamento de 20%. A equipe supera somente Confiança e Anápolis nesse quesito, o que reforça a necessidade de evolução para se manter entre os oito melhores colocados da Série C.

— A gente se tornou mais competitivo fora de casa. Nos dois primeiros, fizemos duas grandes partidas e não pontuamos. Nos outros a gente foi mais competitivo e acabamos pontuando e não fomos tão plásticos, tática e tecnicamente. O que eu busco é esse equilíbrio, que a gente continue sendo uma equipe que teve um bom desempenho diante do Brusque e do Volta Redonda e que seja uma equipe competitiva como fomos diante do Amazonas e diante do Barra — avaliou Marcelo Cabo, que completou:

— É buscar esse equilíbrio entre estar sem a bola e ser uma equipe sólida defensivamente e com a bola buscando a vitória. Contra o Maranhão também fizemos um bom jogo e acaba também empatando. Os três últimos jogos fora de casa a gente tem três empates, mas a gente precisa vencer fora de casa pra que a gente possa ter um peso grande nessas nossas vitórias dentro de casa onde a gente está 100%.

Período de treinos

O Caxias teve duas semanas de intervalo entre a vitória diante do Ituano e o confronto diante do Guarani. Período que serviu de descanso, treinamentos e evolução.