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Contra o líder Guarani, Caxias busca primeira vitória fora de casa na Série C

Equipe do técnico Marcelo Cabo buscou três empates nos últimos confrontos como visitante na competição nacional

Eduardo Costa

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