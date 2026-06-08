Competitividade maior, falta de gols e espera por lesionados: presidente do Juventude avalia momento da equipe

Time alviverde vem de derrota dura para o Operário-PR, fora de casa. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O número de vagas diretas ao Brasileirão 2027 diminuiu, mas a competitividade aumentou na Série B deste ano. E o Juventude, mesmo no meio da tabela de classificação, após 12 rodadas, mantém-se a três pontos de distância do Operário-PR, o sexto colocado, com 19.

— Em conversas com outros presidentes na CBF, a gente vê que o nível da Série B esse ano está maior do que nos anos anteriores, ela está também muito igual. Notamos que os clubes estão muito parecidos, então vai ser no detalhe — avaliou o presidente do Ju, Fábio Pizzamiglio, sobre as possibilidades de acesso, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Verdão poderia estar acima na tabela, uma vez que está demonstrando uma solidez defensiva ao longo da competição. Porém, a falta de gols tem prejudicado a busca por resultados melhores. Vide o último duelo quando o time deixou pontos escaparem em Curitiba, diante do Operário. Tivesse transformado o volume em efetividade, o Ju poderia estar no G-6 da tabela.

— Acho que está sendo uma boa Série B e para o Juventude também, apesar dos últimos resultados não serem tão bons na Série B, a gente vê assim que estamos até acima da média em termos de qualidade, mas temos que melhorar para ter essas vitórias e voltar às cabeças do campeonato — avaliou Pizzamiglio, que completou:

— Na maioria dos jogos estamos com maior posse de bola, mais chutes a gol, mais finalizações e acaba que não convertemos. Temos que converter. O momento que a gente efetuar, não precisa nem ser metade, 20% do que a gente está criando, já vamos dar resultado.

À espera dos lesionados

Mandaca vem sendo um dos principais desfalques do elenco. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Pelo menos três retornos são aguardados para o duelo contra a Ponte Preta, no domingo (14), às 11h no Alfredo Jaconi. Os meio-campistas Luan e Mandaca (na transição física) e o atacante MP (que se recupera de um desconforto muscular) podem ser as novidades no time de Maurício Barbieri.

O treinador do Alviverde ainda não conta com Patryck Lanza (transição física), Alan Ruschel, Pablo Roberto e Allanzinho (em tratamento).

Ausências que foram sentidas na pele nas últimas partidas da equipe na competição. O Ju venceu apenas um dos últimos seis duelos na Série B.

— Atrapalha muito, a gente está aí com quase setor de ataque meio a meio. E é justamente onde estamos mais sofrendo. A gente tem um bom investimento no ataque, mas até agora não vimos o time jogar de forma 100% com quem a gente acha que pode — comentou Pizzamiglio, que finalizou:

— Aferimos cada vez mais equipamentos, o que o Juventude tem é de primeira linha e, além disso, a parte de fisioterapia também acabamos investindo bastante, mas é que, com cada atleta está acontecendo uma coisa diferente, aquelas coisas que, às vezes, está com uma inhaca em cima que não tem explicação.