Esportes

4ª participação
Notícia

Como os senegaleses em Caxias do Sul acompanharam a estreia da seleção africana na Copa do Mundo

Apesar da derrota por 3 a 1, confiança e expectativa de título para o Senegal dominaram o Centro de Capacitação e Comércio (CCC)

Camila Corso

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