Como está a situação de Pedro Henrique e a busca do Juventude por atacantes 

Pedro Henrique está desde o ano passado no Ceará, onde marcou oitos gols e cedeu seis assistências. Felipe Santos / Ceará,Divulgação

O departamento do futebol do Juventude já fez o diagnóstico dos reforços que devem ser contratados na abertura da janela do dia 20 de julho. E a principal carência da equipe está no setor ofensivo. Com a baixa produtividade daquele que tem se demonstrado ser o terceiro pior ataque da Série B, o Verdão vai em busca de, pelo menos, dois extremas.

E um dos nomes observados pelo Ju é o de Pedro Henrique, 35 anos, que não está nos planos do Ceará para a sequência da temporada.

— Quando se fala do Pedro Henrique e, esses outros atletas que a gente quer buscar, são atletas que vão nos ajudar lá na frente, que têm experiência, têm qualidade e têm potencial. E o histórico deles é de uma quantidade de gols considerável — confirmou o diretor do comitê gestor do futebol do Ju, Almir Adami, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Pedro Henrique segue afastado do elenco principal do Ceará até que acerte um novo destino. Quem confirmou a situação do atleta foi o assessor do futebol do time cearense, Ricardinho, durante a semana.

— O PH continua treinando, utilizando a nossa estrutura, os profissionais, mantendo a performance dele. O presidente (João Paulo Silva) tem falado diariamente com o empresário para a gente poder chegar num acordo que seja bom para ambos, tanto para o clube quanto para o atleta. Hoje, infelizmente, não faz parte dos nossos planos para a sequência — confirmou Ricardinho.

Na atual temporada, PH marcou dois gols e cedeu três assistências em 17 partidas pelo Vovô. Ao todo, são 60 jogos, com 10 gols e seis assistências.