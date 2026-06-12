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Como está a situação de Pedro Henrique e a busca do Juventude por atacantes 

Jogador de 35 anos está fora dos planos do Ceará e foi sondado pelo Verdão

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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