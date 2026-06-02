Com VAR nas semifinais, Federação Gaúcha de Futebol divulga fórmula da Divisão de Acesso 2026

Apafut disputa a competição pela primeira vez na história. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

Na tarde desta terça-feira (2), o Congresso Técnico Extraordinário da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) definiu a fórmula de disputa da Divisão de Acesso de 2026. A partir do dia 2 de agosto, 16 clubes entram em campo em busca de duas vagas para a elite do Gauchão.

Na primeira fase, as equipes jogam em turno único em um grupo, com todos se enfrentando. As oito melhores se classificam aos mata-matas, disputados em jogos de ida e volta, com o melhor colocado decidindo em casa. Os dois piores colocados da fase classificatória serão rebaixados à Terceirona Gaúcha.

Novidades

A fórmula será a mesma da competição realizada em 2025, mas a edição deste ano carrega novidades. A primeira delas é uma cota de R$ 190 mil para cada um dos clubes participantes.

Além disso, a partir da semifinal, que define os dois classificados à Primeira divisão do Gauchão, a competição contará com o uso do VAR. Outra ideia da Federação é que todos os jogos sejam transmitidos pela FGF TV no youtube.

Clubes participantes

Serra Gaúcha: Apafut, Brasil de Farroupilha, Esportivo, Glória, Gramadense e Veranópolis.