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Com VAR nas semifinais, Federação Gaúcha de Futebol divulga fórmula da Divisão de Acesso 2026

16 clubes, sendo seis serranos competem por duas vagas na Elite do Gauchão 2027

Camila Corso

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