Com tropeço do próximo rival, Caxias fecha 10ª rodada no G-8 da Série C do Brasileiro

Equipe grená volta a jogar no Centenário, onde tem 100% de aproveitamento na competição. Maurícia da Matta / Divulgação

O Caxias fechou a 10ª rodada da Série C do Brasileiro perdendo três posições, após a derrota por 2 a 1 para o Guarani, mas ainda segue dentro do G-8. Com os resultados dos jogos de segunda-feira (15), o time grená parou na 8ª posição, com 15 pontos.

O resultado que beneficiou o Grená foi o empate em 1 a 1 entre Maringá e Maranhão, no Paraná. Com o placar, o time paranaense ficou com 14 pontos, enquanto os maranhenses subiram para 13.

No outro jogo que interessava a equipe de Marcelo Cabo, a Ferroviária fez 1 a 0 no Barra e ultrapassou o Caxias. Os paulistas agora estão na 7ª posição com 16 pontos, um a mais do que os gaúchos.

O Caxias tem os mesmos 15 pontos de Santa Cruz e Floresta, mas fica à frente dos rivais pelos critérios de desempate. Na próxima rodada, o time grená volta a atuar no Estádio Centenário e recebe o Maringá-PR, em confronto direto pelo G-8. A partida será no domingo (21), às 11h. Até aqui, são quatro jogos como mandante e quatro vitórias, com 100% de aproveitamento.