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Com tropeço do próximo rival, Caxias fecha 10ª rodada no G-8 da Série C do Brasileiro

Grená permanece na zona de classificação graças ao empate entre Maringá e Maranhão

Maurício Reolon

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