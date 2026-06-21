Com três atacantes, Juventude está escalado para enfrentar o São Bernardo

Safira substituirá mais uma vez o centroavante Alan Kardec. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O Juventude está confirmado para a partida deste domingo (21), às 17h, diante do São Bernardo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP.

E o técnico Maurício Barbieri optou em manter os meio-capistas Luan e Mandaca, que se recuperaram de lesões, no banco de reservas. O Alviverde vai a campo com: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam, Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Alisson Safira.

O banco do Ju conta com: Pedro Rocha, Ruan Carneiro, Raí Ramos, Titi, Gabriel Pinheiro, Wadson, Patryck Lanza, Luan, Mandaca, Ray Breno, Manu Castro e Allanzinho, que volta a ser relacionado depois de quatro rodadas.

O centroavante Alan Kardec e o lateral-direito Nathan, lesionados, e o meia Pablo Roberto, na transição física, são as ausências.

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Já o São Bernardo, que perdeu a liderança para o Vila Nova na abertura da rodada, tenta reassumir a ponta escalado pelo técnico Ricardo Catalá com: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Luizão, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e Romisson; Echaporã, Felipe Garcia e Pedro Vitor.