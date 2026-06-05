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Peleia Serrana
Notícia

Com seis clubes da Serra, saiba como está o planejamento de cada equipe para disputa da Divisão de Acesso 2026

Nenhum clube ainda anunciou jogadores para a Série A2. Contudo, alguns devem aproveitar jogadores da base que estão em atividade em competições da FGF 

Tiago Nunes

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