Com seis clubes da Serra, saiba como está o planejamento de cada equipe para disputa da Divisão de Acesso 2026

Os 16 participantes se enfrentarão em turno único na primeira fase. Luiz Erbes / Brasil-Far / Divulgação

A Divisão de Acesso de 2026 começa no dia 2 de agosto e terá a participação de seis clubes da Serra Gaúcha na disputa por duas vagas na elite do Campeonato Gaúcho. O formato da competição foi confirmado durante o congresso técnico realizado na última terça-feira (2), na sede da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Alegre.

Assim como ocorreu na edição passada, os 16 participantes se enfrentarão em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam para os confrontos eliminatórios, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados. Durante o encontro, houve discussão sobre uma possível alteração no regulamento, com a divisão dos clubes em grupos, mas a proposta recebeu apenas dois votos favoráveis e foi rejeitada.

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Tivo ainda sem comando

Entre os representantes da Serra, apenas um ainda não definiu oficialmente o comando técnico para a competição. O Esportivo, de Bento Gonçalves, participou do congresso técnico, mas segue sem anunciar o treinador que estará à frente da equipe na Série A2.

Os demais clubes já trabalham no planejamento para o campeonato. A maioria deve iniciar a pré-temporada ainda na virada deste mês de junho, buscando ao menos um mês de preparação antes da estreia.

Brasil-Far aposta em ex-técnico da base do Ju

O treinador tem experiencia na base, no Juventude, e também pelo Esportivo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em Farroupilha, o Brasil terá Márcio Ebert no comando técnico. O treinador tem experiencia na base, no Juventude, e também pelo Esportivo. A direção pretende aproveitar a base da equipe sub-20, que está em atividade, e complementar o elenco com atletas mais experientes para a disputa da competição. Os trabalhos serão realizados no Estádio das Castanheiras.

Glória conta com experiência de "dois técnicos"

William Campos comandará o time, enquanto Beto Almeida será o executivo. RBS TV / Reprodução

O Glória, de Vacaria, promoveu mudanças na estrutura do departamento de futebol. O clube contratou Beto Almeida para a função de executivo, cargo que ocupará na gestão da equipe durante a Série A2. Ele deixou de ser treinador para iniciar a carreira como executivo. No comando técnico estará William Campos. O treinador acumula passagens por equipes do futebol gaúcho, entre elas o Guarany de Bagé, além de títulos da Copa FGF e da Terceirona Gaúcha.

Gramadense quer surpreender outra vez

Para 2026, o comando do Trem da Serra ficará com Gustavo Corrêa. Gramadense / Divulgação

Em Gramado, o Gramadense busca repetir a campanha que levou o clube aos mata-matas na temporada passada. Em 2025, a equipe foi eliminada pelo Novo Hamburgo, que posteriormente conquistou o título da Divisão de Acesso diante do Inter de Santa Maria. Para 2026, o comando ficará com Gustavo Corrêa, profissional formado no clube e que retorna após passagem pelas categorias de base do Grêmio. O Gramadense disputa atualmente a Copa FGF e pretende manter parte do grupo utilizado na competição, reforçando o elenco para a Série A2. Outro tema acompanhado pelo clube é a conclusão das obras do novo estádio, que está em fase final de construção.

VEC posta em antigo técnico

Gelson Conte reassume o comando do VEC. Porthus Junior / Agencia RBS

O Veranópolis também aposta em um retorno para a temporada. Gelson Conte reassume o comando do Pentacolor com a missão de conduzir a equipe novamente à fase decisiva. No ano passado, o VEC chegou às semifinais e disputou o acesso contra o Inter de Santa Maria, mas acabou eliminado no Estádio Presidente Vargas. Gelson Conte possui histórico de trabalho no futebol do interior e já conquistou um título estadual pelo Primavera, do Mato Grosso.

Apafut chega como "patinho feio"

Lucas Zanella será o comandande da equipe. Antonio Valiente / Agencia RBS

A novidade entre os participantes da região será a APAFUT. O clube de Caxias do Sul disputará pela primeira vez a Divisão de Acesso justamente no ano em que completa 15 anos de fundação. Em 2025, a equipe conquistou o vice-campeonato da Terceirona Gaúcha e garantiu presença na Série A2. Nos últimos meses, a direção ampliou a estrutura administrativa e técnica para dar suporte ao futebol profissional. A questão do estádio ainda depende de definições, já que a intenção é mandar os jogos no Estádio Municipal de Caxias do Sul, que necessita de intervenções. Dentro de campo, Lucas Zanella será o comandande da equipe. Ele foi o primeiro treinador da fase profissional do clube e permanece à frente do projeto, que busca manter o foco na formação de atletas e incorporar jogadores com experiência na competição.

Maior representatividade