Com novidades, saiba a provável escalação do Juventude para o duelo contra a Ponte Preta

Mandaca voltou a treinar com bola durante a semana. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O time do Juventude deve ter novidades para encarar a Ponte Preta neste domingo (14). Liberados pelo departamento médico, Patryck Lanza, Alan Ruschel, Luan, Mandaca e MP têm chances de serem relacionados para o confronto.

A tendência é de que pelo menos dois deles iniciem o confronto das 11h no Alfredo Jaconi. Uma possível escalação teria: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Mandaca (Luan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP (Fábio Lima ou Manu Castro) e Alan Kardec.

— A preparação tem sido a melhor possível. Viemos de um jogo muito difícil contra o Operário. Não fomos felizes lá, mas agora já mudamos a chave. Vamos jogar em casa, a favor da nossa torcida. A preparação está muito boa e tenho certeza que a gente vai dar uma resposta — admitiu o lateral-direito Nathan Santos.

O Verdão inicia a rodada na 11ª colocação da tabela, com 16 pontos, e não tem chances de ingressar no G-6 ao final dela. Vencendo a Ponte Preta, no entanto, a equipe alviverde poderá diminuir a distância para o último classificado. No momento, o Criciúma é o 6º, com 20.

— A Série B é uma competição muito difícil, sabemos que estamos deixando pontos, temos que melhorar e começar a pontuar dentro de casa — completou Nathan.