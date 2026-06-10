Com invencibilidade, Caxias cresce na Série C e mira consolidação no G-8

Time grená está com 100% de aproveitamento em casa na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem, neste sábado (13), a chance de conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe grená enfrenta o Guarani às 11h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 10ª rodada da competição nacional.

Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Caxias chega para o jogo em boa situação na tabela. A equipe ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, e integra o grupo dos oito primeiros colocados, que avançam à próxima fase. Além disso, tem uma invencibilidade de seis partidas na competição.

— A gente fez uma competição de recuperação, saiu do G-8, e agora a gente vem recuperando. Mas lembra que eu falei para vocês que a partir da oitava rodada, a gente tinha planejado de estar no G-8, entrar para poder consolidar, subir — comentou o técnico Marcelo Cabo.

Dentro da campanha de recuperação na Série C, o Caxias ainda busca melhorar o desempenho como visitante. Em cinco partidas fora de casa, o time grená somou apenas três pontos, resultado de empates consecutivos diante de Amazonas, Barra e Maranhão, números que evidenciam a dificuldade em transformar atuações competitivas em vitórias longe de seus domínios.

O rendimento fora de casa deixa o Caxias apenas na 18ª colocação no ranking de visitantes, com aproveitamento de 20%. A equipe supera somente Confiança e Anápolis nesse critério, cenário que reforça a necessidade de evolução para sustentar a presença entre os oito primeiros colocados da Série C.

Caxias na Série C

4ª rodada - 8ª colocação

5ª rodada - 11ª colocação

6ª rodada - 12ª colocação

7ª rodada - 8ª colocação

8ª rodada - 7ª colocação

9ª rodada - 5ª colocação



