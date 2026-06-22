Com ingressos promocionais, Juventude divulga o serviço de jogo com o Ceará

Papo está em 4º lugar na tabela. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude volta à Caxias do Sul para mais um confronto da Série B 2026. Neste domingo (28), o Papo enfrenta o Ceará, pela 15ª rodada. A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Em homenagem ao aniversário de 113 anos do clube, celebrado no dia 29 de junho, a direção anunciou uma promoção para o dia do jogo. Sócios com mensalidade em dia podem adquirir até dois ingressos no valor de R$ 10 cada.

Os bilhetes inteiros antecipados custam R$ 50, com meia-entrada a R$ 25. Eles podem ser comprados até sábado (27). No dia seguinte, os valores sobem para R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Confira abaixo o serviço

de jogo completo:

Juventude x Ceará

15ª rodada da Série B 2026

Domingo (28) — 16h

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção:

Sócios com mensalidade em dia podem retirar até dois ingressos no valor de R$ 10 cada;

Promoção válida até sábado (27) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Ingressos antecipados até sábado (27):

Arquibancada: R$ 50

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 25*

(mandante e visitante).

Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 60

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 30*

(mandante e visitante).

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br

isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br Sócio Jaconero Prata: isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br

isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 14h:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 13h

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br