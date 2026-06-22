Com ingressos promocionais, Juventude divulga o serviço de jogo com o Ceará

O Juventude volta à Caxias do Sul para mais um confronto da Série B 2026. Neste domingo (28), o Papo enfrenta o Ceará, pela 15ª rodada. A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.
Em homenagem ao aniversário de 113 anos do clube, celebrado no dia 29 de junho, a direção anunciou uma promoção para o dia do jogo. Sócios com mensalidade em dia podem adquirir até dois ingressos no valor de R$ 10 cada.
Os bilhetes inteiros antecipados custam R$ 50, com meia-entrada a R$ 25. Eles podem ser comprados até sábado (27). No dia seguinte, os valores sobem para R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).
Confira abaixo o serviço
de jogo completo:
Juventude x Ceará
15ª rodada da Série B 2026
Domingo (28) — 16h
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção:
- Sócios com mensalidade em dia podem retirar até dois ingressos no valor de R$ 10 cada;
- Promoção válida até sábado (27) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquirir ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.
Ingressos antecipados até sábado (27):
- Arquibancada: R$ 50
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25*
(mandante e visitante).
Ingressos no dia do jogo:
- Arquibancada: R$ 60
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 30*
(mandante e visitante).
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Sócio Jaconero Prata: isento — emitir ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões: 14h:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 13h
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250