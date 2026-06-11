Com desfalque de Calyson; veja o possível time do Caxias para encarar o Guarani

Vitor Feijão (E) é uma das alternativas para enfrentar o Ituano. Porthus Junior / Agencia RBS

O atacante Calyson será desfalque para o Caxias no próximo sábado (13). O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o líder Guarani, às 11h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 10ª rodada da Série C.

Calyson é titular absoluto do técnico Marcelo Cabo, sendo que atuou em todos os nove jogos até o momento na competição nacional.

— A gente perde o Calyson, uma peça importante dentro da nossa engrenagem, um cara que vem nos ajudando bastante. O Calyson é um cara muito importante com a bola e sem a bola, que me entrega muito durante o jogo. Se você for analisar o GPS depois do jogo, é uma coisa impressionante. As ações de alta intensidade dele passam de mil e sempre na quilometragem alta. A gente tem uma ideia do que vamos fazer. Testamos algumas opções diante da leitura que fizemos do Guarani — analisou o técnico Marcelo Cabo.

Sem Calyson, o técnico tem outras opções para começar o jogo. Vitor Feijão, que marcou um dos gols diante do Ituano, Jhonatan Ribeiro, que é o segundo artilheiro da equipe na Série C, com três gols, e Felipe Rangel.

— O Feijão vive um grande momento. Eu acho que nas últimas três semanas ele evoluiu muito, cresceu muito. Isso repercutiu no jogo e nos treinamentos tem saltado aos olhos. A gente fez algumas observações, porque como você tem 15 dias, vai observando, vai testando algumas opções táticas para que a gente possa ter variações. O Feijão é uma delas que também observamos — comentou Cabo, que não descartou um quarto jogador de meio-campo:

— Diante da leitura que a gente fez do Guarani, pode ter uma possibilidade sim. Poderemos jogar com quatro no meio campo. É uma possibilidade que a gente também treinou durante esse período. Treinamos também com o quarto homem de meio campo —