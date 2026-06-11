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Com desfalque de Calyson; veja o possível time do Caxias para encarar o Guarani

Equipe grená entra em campo neste sábado (13), às 11h, diante do líder da Série C

Eduardo Costa

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