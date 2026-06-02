Com defesa sólida, Juventude não sofre gols na maioria dos jogos da Série B

Messias, 31 anos, disputou todos os 11 jogos até aqui na Série B, sendo 10 como titular. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Em 64% dos jogos na Série B, a defesa do Juventude saiu sem sofrer gols. A equipe ficou sem ser vazada em sete das 11 partidas que disputou na competição até o momento. Números que confirmam a regularidade defensiva, mesmo com oscilações ao longo da campanha. O desempenho coloca o Verdão em destaque, com apenas cinco gols sofridos e a segunda melhor defesa da Segunda Divisão.

O Juventude não sofreu gols diante de Novorizontino, Goiás, CRB, Londrina, Atlético-GO, Criciúma e América-MG. Esse último na vitória por 3 a 0, na última rodada.

— Fico feliz primeiramente pelo resultado do jogo, o nosso ataque ter feito gols e, por mais uma vez, conseguimos sair sem sofrer gols, continuar sólido defensivamente. Isso é muito importante para as nossas pretensões no campeonato — valorizou o zagueiro Messias.

Na última rodada, a goleada marcou a volta da efetividade ofensiva e, no lado defensivo, o time pouco sofreu. Os dois fatos são valorizados e ajudam a diminuir a pressão.

— Eu posso dizer que a pressão diminui, mas só que ela tem que existir sempre. Tanto defensivamente para continuar com a "baliza zero", quanto continuar com essa efetividade ofensiva. No futebol, eu acho que a pressão, na medida certa, faz o jogador evoluir, crescer. A gente lidou bem com a pressão que a gente tinha para vencer, para fazer gols, para não tomar gols. Então, acredito que alivia a pressão — analisou Messias.

A linha defensiva do Juventude atua com três zagueiros, mas a equipe utiliza praticamente quatro titulares ao longo da Série B. A comissão técnica realiza trocas. Os jogadores mantêm o entrosamento no sistema mesmo com mudanças pontuais na formação. O modelo defensivo garante padrão de atuação e preserva o rendimento coletivo da equipe.

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Aliado ao bom rendimento ofensivo, o desempenho defensivo pode ser importante na luta pelo acesso. No ano passado, o Coritiba foi a defesa menos vazada e foi campeão da Série B. Em 2024, o Mirassol sofreu menos gols na competição e terminou em segundo.

— Eu costumo dizer que o sistema defensivo não são só nós da zaga. É toda a equipe, mas falando especificamente dos zagueiros, sim, temos grandes zagueiros. Temos o Titi, que é um fenômeno, a gente sabe da carreira que tem. Temos o Rodrigo (Sam), eu, o Gabriel, o Marcos Paulo, o próprio Schaffer, que é um menino, o Bernardo, são todos de qualidade. Nós ficamos felizes desse desempenho da linha defensiva — finalizou Messias.

Defesa do Juventude na Série B

11 jogos

6 gols sofridos

2ª melhor defesa da Série B

7 jogos sem sofrer gol







