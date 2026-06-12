Com a melhor campanha no Gauchão Sub-20, Juventude encara o São José em busca de uma vaga na final

Begliardi marcou dois gols na competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Em meio a luta pela permanência no Brasileirão Sub-20, o Juventude luta por uma vaga na final do Gauchão. A partir deste sábado (13), o Papo enfrenta o São José na semifinal do Estadual. A partida de ida inicia às 15h, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

A equipe de Filipe Dias carrega a melhor campanha na competição. Na primeira fase, fez 16 pontos de 21 disputados e terminou como líder do Grupo B. Já as quartas de final reservaram um clássico Ca-Ju alegre para o Verdão: 9 a 2 no agregado.

Porém, o Zeca tem sido uma pedra na chuteira dos jaconeros. Em 2025, a equipe eliminou o Ju nas quartas de final. Após empate em 2 a 2 na ida, o Ju perdeu por 1 a 0 no Estádio Homero Soldatelli e foi eliminado pelo campeão da categoria em 2024.

A equipe da capital também chega de placares elásticos. Contra o Ypiranga, venceu por 3 a 0 e 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal.

Expectativa por mais uma final

Nicolas Begliardi, em entrevista ao Show dos Esportes. Porthus Junior / Agencia RBS

Nas categorias de base do Juventude, Nicolas Begliardi é destaque. O volante de 18 anos ingressou no elenco sub-20 no final de 2025. No clube desde 2022, o atleta já disputou três finais de Gauchão seguidas.

Em 2023, foi campeão no sub-15 contra o Grêmio e, em 2024, repetiu o feito no sub-17, diante do Inter. No ano passado, ficou com o vice-campeonato do sub-17, ao perder para o Tricolor. Begliardi marcou o único gol alviverde no confronto final.

— Eu cheguei em 2022 e, se tudo der certo, eu posso já disputar a quarta final seguida no clube. Temos o São José em mente, mas estamos muito preparados pra tudo que vai vir e tomara que eu possa atingir essa marca — disse o meio-campista, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Agora o foco é o São José. Na última rodada da primeira fase, as equipes se enfrentaram com vitória jaconera por 2 a 0. Na semifinal, a batalha é decisiva por uma vaga na final, onde o clube não chega desde 2023 na categoria.

— Levamos tudo como aprendizado. É um grupo muito maduro, focado e disposto. Confiamos muito no Filipe e na comissão e queremos nos manter no topo do Gauchão, que é onde merecemos estar — finalizou.