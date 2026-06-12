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Com a melhor campanha no Gauchão Sub-20, Juventude encara o São José em busca de uma vaga na final

Jogo de ida da semifinal acontece neste sábado (13), a partir das 15h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre

Camila Corso

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