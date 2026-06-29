Classificação do Brasil pode alterar horário do próximo duelo do Juventude pela Série B

Alisson Safira marcou o primeiro gol contra o Ceará. Neimar de Cesero / Agencia RBS

O grupo de jogadores do Juventude retoma os trabalhos nesta terça-feira (30) de olho no duelo contra o Náutico. A partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ocorre no domingo (5), às 19h, em Recife.

Mas o horário do confronto ainda pode ser alterado devido à classificação da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de bater o Japão, nesta segunda-feira (29), Brasil voltará a campo também no domingo, diante de Costa do Marfim ou Noruega, a partir das 17h.

Com isso, o jogo com o Náutico — que já foi trocado das 11h para as 19h — poderá sofrer nova alteração. A confirmação deve acontecer até esta terça.

Em quinto lugar na tabela, com 25 pontos, o Verdão terá a chance de se aproximar dos líderes da competição. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa deixou o gramado ainda na primeira etapa, diante dos cearenses, com desconforto no adutor da coxa, e será reavaliado.