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Classificação do Brasil pode alterar horário do próximo duelo do Juventude pela Série B

Em quinto na tabela após vencer o Ceará, Verdão voltará a campo no domingo (5) para enfrentar o Náutico, no mesmo dia do duelo da Seleção pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Rafael Rinaldi

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