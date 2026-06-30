Esportes

Série B
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CBF confirma alteração no horário da partida do Juventude contra o Náutico

Partida válida pela 16ª rodada ocorre no estádio dos Aflitos, no domingo (5), no mesmo dia do duelo entre Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

Rafael Rinaldi

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