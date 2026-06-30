CBF confirma alteração no horário da partida do Juventude contra o Náutico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração do horário do próximo compromisso do Juventude pela Série B do Brasileiro. O duelo contra o Náutico, em Recife, será disputado no domingo (5), às 20h30min, pela 16ª rodada.
Inicialmente marcado para as 11h, o confronto que será realizado no estádio dos Aflitos já sofrido uma primeira mudança de horário, para as 19h, a pedido do Juventude, que não queria enfrentar os pernambucanos no calor de Recife entre o final da manhã e início da tarde.
Mas com a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo, a partida contra a Noruega ficou marcada para as 17h. Para que não houvesse prejuízos no público que irá acompanhar o confronto da Série B, a CBF remarcou o duelo do Ju para as 20h30min, com tempo hábil do torcer que estiver em Recife se programar para acompanhar os dois confrontos.