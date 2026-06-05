CBF altera horário de três partidas do Juventude na Série B

Equipe de Maurício Barbieri segue na luta pelo G-6 da SérIe B. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração no horário de três partidas do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B. Os confrontos do Verdão diante de São Bernardo, Ceará e Náutico não iniciarão mais no período das 11h.

Pela 14ª rodada da competição nacional, o Verdão visitará o São Bernardo no domingo, dia 21. O jogo, que inicialmente começaria às 11h passou para às 17h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP.

Na partida seguinte, pela 15ª rodada, o time de Maurício Barbieri receberá o Ceará, no Alfredo Jaconi. O duelo que estava marcado para as 11h será disputado agora às 16h.

A última mudança confirmada pela CBF é pela 16ª rodada quando o Juventude visitará o Náutico, em Recife. A partida que seria realizada às 11h passou para o período da noite no estádio dos Aflitos: 19h.

O treinador do Ju já havia alertado sobre a dificuldade de atuar no período das 11h, sobretudo no Nordeste. O que motivou a CBF a atender a um apelo do clube.

— Não é o horário habitual. Eu acho que em Caxias, por conta da temperatura e tudo, a coisa anda melhor. Mas tem outros lugares que jogar às 11h é expor os jogadores a uma situação muito complicada de desgaste — comentou Maurício Barbieri.

Agenda alviverde:

12ª rodada

05/06 - 20h: Operário-PR x Juventude

13ª rodada

14/06 - 11h: Juventude x Ponte Preta

14ª rodada

21/06 - 17h: São Bernardo x Juventude

15ª rodada

28/06 - 16h: Juventude x Ceará

16ª rodada

05/07 - 19h: Náutico x Juventude

17ª rodada

10/07 - 19h: Juventude x Vila Nova

18ª rodada

18/07 - 19h: Juventude x Cuiabá

19ª rodada

Botafogo-SP x Juventude - data a definir