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Caxias leva gol no fim, perde para o Guarani e segue sem vencer fora de casa na Série C

Equipe grená teve invencibilidade de seis jogos interrompida na competição nacional. Com o resultado, time de Marcelo Cabo segue com 15 pontos na classificação 

Eduardo Costa

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