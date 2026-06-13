Caxias leva gol no fim, perde para o Guarani e segue sem vencer fora de casa na Série C

Caiu a invencibilidade de seis jogos do Caxias na Série C. O time grená foi derrotado pelo líder Guarani por 2 a 1, neste sábado (13), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em confronto válido pela 10ª rodada da competição. O gol da derrota saiu nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, em cobrança de pênalti.
Com o resultado, o Caxias mantém a dificuldade longe de seus domínios e segue sem vencer como visitante na Série C. A equipe até reagiu e buscou o empate na segunda, mas acabou penalizada no fim, diante de um adversário que lidera a competição. O time grená se mantém com 15 pontos na classificação.
O Caxias volta a campo no domingo (21), às 11h, diante do Maringá, no Estádio Centenário.
O jogo
O técnico Marcelo Cabo promoveu duas mudanças na equipe e ambas no ataque. Sem Calyson suspenso, Jhonatan Ribeiro foi o substituto. Vitor Feijão ganhou a posição de Gaspar.
O Guarani o controle das ações e mostrou mais iniciativa ofensiva na primeira etapa. Logo aos quatro minutos, João Paulo arriscou de longe e levou perigo ao gol de Busatto. Mais presente no ataque, o time paulista seguiu pressionando, enquanto o Caxias se defendia.
Aos 11, Cachoeira fez boa jogada individual, mas finalizou fraco. A equipe grená só conseguiu chegar aos 15. Ravanelli cruzou, Salatiel tentou de cabeça e Vitor Feijão finalizou torto dentro da área. A melhor chance até então foi do Bugre aos 26 minutos, quando Carlos Eduardo bateu da meia-lua e exigiu grande defesa de Busatto, que espalmou.
Mesmo com uma leve reação do Caxias, que chegou com perigo no minuto seguinte em chute forte de Jhonatan Ribeiro e defesa de Caíque, o Guarani abriu o placar. O gol saiu em jogada pela esquerda: Aos 30 minutos, Maranhão cruzou e Isaque aproveitou a desatenção de Roberto para completar para o fundo da rede: 1 a 0.
Depois disso, o Caxias tentou responder antes do intervalo. Aos 33, Matheus Nunes finalizou por cima após sobra na área, e, na sequência, Feijão fez boa jogada pela linha de fundo para Ravanelli, com desvio de Salatiel, mas a bola novamente saiu sem direção.
Segunda etapa
O segundo tempo começou sem mudanças e com o mesmo cenário da etapa inicial: o Guarani mais organizado e agressivo. Logo no primeiro minuto, João arriscou de fora, a bola desviou na defesa e passou perto do travessão. Aos sete, um lance polêmico marcou o jogo: Felipe Albuquerque errou na saída, caiu na área e derrubou Carlos Eduardo, mas o árbitro Marcio dos Santos Oliveira não marcou o pênalti.
Na sequência, resposta do Caxias. Jhonatan Ribeiro puxou contra-ataque e finalizou para defesa de Caíque França. O Bugre manteve a pressão e quase ampliou em duas finalizações de Cachoeira, ambas defendidas por Busatto.
Apesar do volume ofensivo do Guarani, foi o Caxias quem chegou ao empate aos 13 minutos, em boa jogada pela direita. Após troca de passes, Felipe Albuquerque recebeu de Jhonatan Ribeiro e cruzou rasteiro para Vitor Feijão finalizar no canto superior esquerdo: 1 a 1.
O time paulista voltou a pressionar e quase marcou com Isaque, que acertou o travessão aos 17. Na reta final, o Guarani seguiu buscando o gol, com chances de Hebert e Willian Farias, mas esbarrou na defesa grená e parou em Busatto, mantendo o empate no placar.
Aos 43, pênalti para o Guarani. Breno Santos puxa o jogador adversário na área e, dessa vez, o árbitro marcou. Aos 46, na cobrança, João Paulo bate no canto direito, Busatto cai pro outro lado, e o Guarani marca o gol da vitória: 2 a 1.
Ficha técnica
Campeonato Brasileiro Série C - 10ª rodada
Guarani 2x1 Caxias
Data: sábado (13/06)
Horário: 11h
Local: estádio Brinco de Ouro, em Campinas
GUARANI: Caíque França; Rian (Raphael Borges, 32/2ª) , Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro; Willian Farias, Carlos Eduardo (Kauã Jesus, 29/2º), Isaque (Guilherme Parede, 42/º) e João Paulo; Guilherme Cachoeira (Lucca, 37/2º) e Maranhão (Hebert, 29/2º). Técnico: Elio Sizenando
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson (Moraes, 32/2º), Maurício e Roberto; Grigor (Gaspar, 48/2º), Matheus Nunes (Breno Santos, 23/2º)e Ravanelli (João Lucas, 23/2º); Jhonatan Ribeiro, Vitor Feijão (Victor Sá, 23/2º) e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
Arbitragem: Marcio dos Santos Oliveira, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Fernanda Felix da Silva (trio de Alagoas).
Gols: Isaque, aos 30 minutos do segundo tempo (Guarani); Vitor Feijão, aos 13 do segundo tempo (Caxias); João Paulo, aos 46 do segundo tempo (Guarani).
Cartões Amarelos: Maurício Antônio, Willian Farias (G); Salatiel, Maurício Ribeiro, Busatto, Breno Santos (C)
Público total: 4.399 pessoas
Renda: R$ 85 mil