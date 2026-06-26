Caxias encaminha saída de dois jogadores e promove mudanças no elenco

O Caxias acertou a saída de dois jogadores do elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Lucas Cândido, 32 anos, e o atacante Arthur Viana, de 22. Ambos assinaram as rescisões e não permanecem para a sequência da temporada.
Arthur Viana irá para o futebol português. Sem oportunidades com o técnico Marcelo Cabo no elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o jogador não deve permanecer no clube. Arthur Viana foi contratado em janeiro com vínculo em definitivo até o final de 2027.
No entanto, o jogador não atuou com a camisa grená. As partes estão acertando a rescisão contratual e o Caxias ficará com um percentual futuro. Ele deve ir para o Feirense, clube da segunda divisão portuguesa, com contrato definitivo de dois anos.
Já Lucas Cândido, foi contratado nesta temporada, após passagem pela Ponte Preta. Foram oito jogos com a camisa do Caxias e nenhum na Série C. O meio-campista deve acertar com o Botafogo-PB.
O Caxias pretende reforçar o elenco na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que será entre 20 de julho e 11 de setembro. Por isso, o clube realiza uma adequação nas finanças, já que o orçamento do clube está no limite. A estratégia para viabilizar novas contratações é liberar atletas que estão sem espaço.