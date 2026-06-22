Caxias encaminha negociação de atacante para o futebol português

O Caxias encaminha a negociação de saída do atacante Arthur Viana, de 22 anos, para o futebol português. Sem oportunidades com o técnico Marcelo Cabo no elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o jogador não deve permanecer no clube.
Arthur Viana foi contratado em janeiro com vínculo em definitivo até o final de 2027. No entanto, o jogador não atuou com a camisa grená. As partes estão acertando a rescisão contratual e o Caxias ficará com um percentual futuro. Ele deve ir para o Feirense, clube da segunda divisão portuguesa, com contrato definitivo de dois anos.
Arthur completou uma década de formação nas categorias de base do Grêmio antes de dar o próximo passo na carreira. Em 2023, transferiu-se para o Cruzeiro e conquistou o título estadual e a Copa do Brasil Sub-20. O desempenho chamou atenção e garantiu a promoção ao elenco principal na sequência.
Na temporada de 2025, o atacante atuou por empréstimo no Ehime FC, do Japão. Pelas equipes de base do Cruzeiro, soma 42 jogos no Sub-20, com 16 gols e uma assistência, além de três partidas no time profissional em 2024.