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Caxias do Sul receberá etapa de projeto da NBA para seletiva de jovens talentos

Clínica recebe até 160 jovens, com profissionais que estarão em busca de novos destaques para a modalidade

Maurício Reolon

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