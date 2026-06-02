Caxias do Sul receberá etapa de projeto da NBA para seletiva de jovens talentos

Jovens de 14 e 15 anos terão oportunidade de participar de clínica da NBA na Serra gaúcha. Porthus Junior / Agencia RBS

O Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, vai receber nos dias 20 e 21 de junho a segunda etapa da NBA Basketball School Next Gen Clinic 2026. O projeto apresenta a realização de diversas clínicas de desenvolvimento de basquete pelo país para garotos nascidos em 2011 e 2012.

As seletivas vão até 30 de agosto em oito cidades do país, reunindo cerca de 1.000 jovens atletas em atividades focadas no desenvolvimento de habilidades e na identificação de talentos.

A clínica em Caxias do Sul será a única no Rio Grande do Sul e vai atender até 160 participantes. As sessões em quadra serão lideradas por técnicos do programa NBA Basketball School Brasil e convidados especiais, com foco em desenvolvimento de habilidades, fundamentos e melhora de performance.

Após a realização das clínicas, 25 jogadores serão selecionados para as Finals, onde dez atletas serão convocados para representar o Brasil em uma experiência internacional NBA. As inscrições são limitadas, custam R$ 349 e podem se realizadas no site oficial do projeto .

No caso dos jovens serem aprovados, todas as despesas de viagem (passagens aéreas, hospedagem, alimentação, uniformes, experiências exclusivas e seguro) serão custeadas pela NBA.

A primeira seletiva foi realizada no último final de semana, dias 30 e 31, na NBA Store Arena Town, em São Paulo.

Calendário de seletivas Next Gen Clinic

:: 20 e 21 de junho - Recreio da Juventude (Caxias do Sul-RS)

:: 27 e 28 de junho - Ginásio Pedrocão (Franca-SP)

:: 25 e 26 de julho - Arena Unifacisa (Campina Grande-PB)

:: 1º e 2 de agosto - NBA Store Arena Town (São Paulo-SP)

:: 8 e 9 de agosto - Minas Tênis Clube (Belo Horizonte-MG)

:: 15 e 16 de agosto - NBA Store Arena (Curitiba-PR)

:: 22 e 23 de agosto - NBA Store Arena Uptown (Rio de Janeiro-RJ)

:: A confirmar - Brasília-DF