Caxias do Sul receberá etapa de projeto da NBA para seletiva de jovens talentos

O Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, vai receber nos dias 20 e 21 de junho a segunda etapa da NBA Basketball School Next Gen Clinic 2026. O projeto apresenta a realização de diversas clínicas de desenvolvimento de basquete pelo país para garotos nascidos em 2011 e 2012.
As seletivas vão até 30 de agosto em oito cidades do país, reunindo cerca de 1.000 jovens atletas em atividades focadas no desenvolvimento de habilidades e na identificação de talentos.
A clínica em Caxias do Sul será a única no Rio Grande do Sul e vai atender até 160 participantes. As sessões em quadra serão lideradas por técnicos do programa NBA Basketball School Brasil e convidados especiais, com foco em desenvolvimento de habilidades, fundamentos e melhora de performance.
Após a realização das clínicas, 25 jogadores serão selecionados para as Finals, onde dez atletas serão convocados para representar o Brasil em uma experiência internacional NBA. As inscrições são limitadas, custam R$ 349 e podem se realizadas no site oficial do projeto .
No caso dos jovens serem aprovados, todas as despesas de viagem (passagens aéreas, hospedagem, alimentação, uniformes, experiências exclusivas e seguro) serão custeadas pela NBA.
A primeira seletiva foi realizada no último final de semana, dias 30 e 31, na NBA Store Arena Town, em São Paulo.
Calendário de seletivas Next Gen Clinic
:: 20 e 21 de junho - Recreio da Juventude (Caxias do Sul-RS)
:: 27 e 28 de junho - Ginásio Pedrocão (Franca-SP)
:: 25 e 26 de julho - Arena Unifacisa (Campina Grande-PB)
:: 1º e 2 de agosto - NBA Store Arena Town (São Paulo-SP)
:: 8 e 9 de agosto - Minas Tênis Clube (Belo Horizonte-MG)
:: 15 e 16 de agosto - NBA Store Arena (Curitiba-PR)
:: 22 e 23 de agosto - NBA Store Arena Uptown (Rio de Janeiro-RJ)
:: A confirmar - Brasília-DF
:: 30 de agosto - NBA Store Arena Town (São Paulo-SP) - Finals