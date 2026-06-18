Caxias divulga promoção de ingressos para confronto com o Maringá

Grená tem 100% de aproveitamento em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Neste domingo (21), o Caxias tem um confronto direto na Série C. Na briga para se manter no G-8, a equipe enfrenta o Maringá, no Estádio Centenário, a partir das 11h.

O clube já iniciou as vendas de ingressos, com valores de R$ 50 o bilhete inteiro e R$ 25 a meia-entrada. Porém, nesta quinta-feira (18), foi anunciada uma promoção especial para o jogo. O sócio em dia pode retirar até três ingressos por R$ 25 cada, para qualquer setor do estádio.

A oferta é válida até a hora do jogo e os bilhetes devem ser retirados na sala de sócios, pelo solicitante. Na retirada, o CPF dos acompanhantes deve ser informado.

Todos os torcedores precisam ter o cadastramento facial para adentrar o Centenário, realizado no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Maringá

11ª rodada da Série C 2026

Domingo (21) — 11h

Estádio Centenário

Planos de sócio: a partir de R$30;

PROMOÇÃO:

Sócios com mensalidade em dia podem retirar até três ingressos no valor de R$ 25 casa, para qualquer setor do estádio.

Ingressos antecipados e no dia do jogo:

Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 9h;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

Pontos de venda:

Site Minha Entrada

Loja Bravo 35

Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)

Loja RA Homem (Centro)

Aver Barbershop