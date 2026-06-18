Caxias divulga promoção de ingressos para confronto com o Maringá

Neste domingo (21), o Caxias tem um confronto direto na Série C. Na briga para se manter no G-8, a equipe enfrenta o Maringá, no Estádio Centenário, a partir das 11h.
O clube já iniciou as vendas de ingressos, com valores de R$ 50 o bilhete inteiro e R$ 25 a meia-entrada. Porém, nesta quinta-feira (18), foi anunciada uma promoção especial para o jogo. O sócio em dia pode retirar até três ingressos por R$ 25 cada, para qualquer setor do estádio.
A oferta é válida até a hora do jogo e os bilhetes devem ser retirados na sala de sócios, pelo solicitante. Na retirada, o CPF dos acompanhantes deve ser informado.
Todos os torcedores precisam ter o cadastramento facial para adentrar o Centenário, realizado no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Caxias x Maringá
11ª rodada da Série C 2026
Domingo (21) — 11h
Estádio Centenário
Planos de sócio: a partir de R$30;
PROMOÇÃO:
- Sócios com mensalidade em dia podem retirar até três ingressos no valor de R$ 25 casa, para qualquer setor do estádio.
Ingressos antecipados e no dia do jogo:
- Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);
- Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).
Informações para acesso ao estádio:
- Abertura dos portões: 9h;
- Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
Pontos de venda:
- Site Minha Entrada
- Loja Bravo 35
- Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)
- Loja RA Homem (Centro)
- Aver Barbershop