Caxias busca ampliação de contrato com meio-campista titular na Série C

Matheus Nunes (E) tem contrato até o fim do próximo Gauchão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias abriu conversas para ampliar o contrato do volante Matheus Nunes, de 23 anos, que atualmente tem vínculo até o fim do Gauchão de 2027. A direção grená trabalha com a intenção de estender o acordo e manter o jogador ao menos até o final da próxima temporada.

— Eu estou muito feliz com o meu momento aqui no Caxias. Tive um começo no Gauchão que não foi tão bom, não tinha sido bem aproveitado, mas o Marcelo Cabo chegou e me deu bastante moral, gosto de colocar ênfase nisso. Essa questão de renovação, eu deixo com o meu staff, mas óbvio que eu tenho muita vontade de continuar, porque eu estou muito feliz — comentou o volante Matheus Nunes.

Contratado em janeiro deste ano, Matheus Nunes tornou-se titular da equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C. Neste ano, ele disputou 19 jogos. Na Série C são 10. A negociação para a renovação está em andamento.

— A gente vê como entre aspas um problema bom essa renovação, mas eu estou com a cabeça bem tranquila. Continuar o dia a dia trabalhando normal da mesma forma mas bem feliz também com com essa oportunidade que a diretoria tem me dado — finalizou o volante.