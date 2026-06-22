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2ª rodada
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Caxias Basquete vence o Bauru e mantém o 100% na LDB

Time caxiense aplicaram 67 a 40 nos paulistas na tarde desta segunda-feira (22) no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro-SP

Rafael Rinaldi

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