Caxias Basquete vence o Bauru e mantém o 100% na LDB

Gambas venceram os dois primeiros desafios na LDB. Hirom Marangoni / Osasco/Divulgação

O Caxias Basquete está tendo um início arrasador na Liga de Desenvolvimento (LDB) 2026. Os jovens do Gambas não tiveram dificuldade para derrotar o Bauru por 67 a 40, nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo A. O duelo ocorreu no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, sede desta chave do torneio.

No primeiro quarto, os caxienses venceram por 17 a 8. No segundo período, 20 a 11. Apesar de diminuir o ritmo, o time de Flávio Espiga se manteve na frente nas duas últimas parciais: 16 a 11 e 14 a 10.

Jhonatan foi o cestinha do jogo, com 12 pontos. Tiago Marques, o maior pontuador do Gambas na primeira rodada, e Kalinowski marcaram 10 cada.

Na largada da LDB, o Gambas já havia vencido o Osasco por 85 a 35. O Caxias Basquete volta à quadra para desafiar os donos da casa, o Rio Claro, nesta terça-feira (23), às 18h.