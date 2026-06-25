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Caxias Basquete tira desvantagem de 19 pontos e vence o Campo Mourão pela LDB 

Em Rio Claro, time de Flávio Espiga fez 75 a 66 e permanece na liderança do Grupo A

Camila Corso

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