Caxias Basquete tira desvantagem de 19 pontos e vence o Campo Mourão pela LDB 

Tiago (D) e Omena (E) são remanescentes de 2025 Filippo Ferrari / Bauru,Divulgação

O Caxias Basquete lutou e conquistou a quarta vitória seguida na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O time de Flávio Espiga venceu o Campo Mourão por 75 a 66. A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro.

O primeiro tempo foi de vantagem do clube paranaense, que venceu por 20 a 13 e 24 a 15 as duas parciais iniciais. A diferença chegou a estar em 19 pontos. Porém, os serranos se recuperaram e voltaram do intervalo com sede de vitória.

No terceiro período, o Gambás venceu por 30 a 17 e diminuíram a diferença para três pontos. No período final, um resultado avassalador de 17 a 5 para os caxienses garantirem mais uma vitória na competição.

O armador Naka foi o destaque da partida, com 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Com mais um resultado positivo, a equipe mantém a liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento. Com um saldo de 100 pontos, o Gambás supera o Pinheiros e o Corinthians, também invictos.

Nas últimas rodadas da primeira fase, os confrontos são diretos. Nesta sexta-feira (26), às 9h, a equipe enfrenta o atual campeão Pinheiros, e no sábado (27), o Corinthians, no mesmo horário.