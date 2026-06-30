Caxias Basquete retorna de São Paulo com a segunda colocação do Grupo A da LDB

Gambas terminou primeira etapa do torneio com 83% de aproveitamento. Hirom Marangoni / Osasco/Divulgação

A primeira etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) chegou ao fim neste fim de semana e o Caxias Basquete retornou de Rio Claro — sede do Grupo A — com saldo positivo. A equipe comandada por Flávio Espiga venceu cinco das seis partidas disputadas e ocupa a segunda colocação da chave.

A campanha do Gambas teve vitórias sobre o Osasco (85 a 35), Bauru (67 a 40), Rio Claro (70 a 56), Campo Mourão (75 a 66) e diante do atual campeão do torneio, o Pinheiros (76 a 54). A única derrota foi para o Corinthians, e na prorrogação (82 a 78). Os paulistas lideram o Grupo A, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento.

No Grupo B, São José, Paulistano e Franca também venceram todos os confrontos disputados nesta primeira fase.