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Caxias Basquete derrota o Rio Claro e continua invicto na LDB

Atuando na casa do rival, time do técnico Flávio Espiga foi dominante desde o primeiro quarto e garantiu a sua terceira vitória no torneio sub-22

Maurício Reolon

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