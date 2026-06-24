Caxias Basquete derrota o Rio Claro e continua invicto na LDB

Equipe caxiense venceu os três primeiros jogos na competição sub-22. Filippo Ferrari / Bauru,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete continua invicto na primeira etapa da Liga de Desenvolvimento, a LDB. Nesta terça-feira (23), no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, sede desta chave do torneio, o time do técnico Flávio Espiga derrotou os donos da casa por 70 a 56. Foi a terceira vitória da equipe em três jogos.

Nas rodadas anteriores, o Caxias havia superado o Osasco e o Bauru. Os times folgarão nesta quarta-feira (24), e a quarta rodada será na quinta-feira (25) diante do Campo Mourão, a partir das 9h.

Os caxienses ainda enfrentarão nesta primeira etapa o atual campeão Pinheiros, na sexta, e o Corinthians, no sábado. Todas as partidas estão tendo a transmissão pelo YouTube do NBB.

Diante do Rio Claro, os destaques forma novamente a força defensiva e o aspecto coletivo da equipe. Cinco atletas marcaram mais de 10 pontos. O pivô NK foi o cestinha com 15, seguido por Jhonatan, com 13, Tiago Marques, com 12, e Omena e Naka, com 11. Miguel contribuiu com 13 rebotes.

Após um primeiro tempo equilibrado, com 12 a 11 para o Caxias, a equipe gaúcha ampliou a diferença no segundo período, fazendo 22 a 14. Nas duas últimas parciais, os placares foram de 16 a 16 e 20 a 15 pro time caxiense.