Caxias Basquete derrota o atual campeão Pinheiros e continua invicto na LDB

Partida da última rodada é com o Corinthians. Hirom Marangoni / Osasco/Divulgação

O Caxias Basquete segue demonstrando sua força e vencendo na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O adversário da vez era o atual campeão Pinheiros, mas quem garantiu o triunfo foi o time caxiense, por 76 a 54. O duelo aconteceu na manhã desta sexta-feira (25), no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro.

O primeiro período foi equilibrado, visto que as duas equipes estavam invictas até então. Após a vitória dos caxienses por 20 a 18, o time paulista se impôs e virou o jogo para 40 a 30.

No retorno do intervalo, porém, o Caxias Basquete mostrou para que veio. Os últimos quartos foram de domínio do time da Serra Gaúcha, que venceu por 26 a 6 e 20 a 8, derrubando mais um adversário direto do grupo.

O ala armador Kalinowski foi o cestinha da partida, com 28 pontos marcados. Com a vitória, o time de Flávio Espiga mantém a invencibilidade na competição. A equipe permanece na liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento e saldo de 122 após cinco partidas.

A última rodada da primeira etapa da fase classificatória acontece neste sábado (27). Às 9h, o Gambás enfrenta o Corinthians em duelo que definirá a liderança.