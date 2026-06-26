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Segue o líder
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Caxias Basquete derrota o atual campeão Pinheiros e continua invicto na LDB

Confronto direto pela liderança da Chave A terminou com vitória caxiense por 76 a 54

Camila Corso

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