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Caxias Basquete atropela o Osasco na estreia da Liga de Desenvolvimento

Time caxiense venceu por 85 a 35, em jogo realizado no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro

Maurício Reolon

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