Caxias Basquete atropela o Osasco na estreia da Liga de Desenvolvimento

Time do técnico Flávio Espiga dominou o confronto. Hirom Marangoni / Osasco/Divulgação

O Caxias do Sul Basquete teve uma vitória tranquila na primeira partida da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), na manhã deste domingo (21). O time do técnico Flávio Espiga venceu o Osasco por 50 pontos de diferença: 85 a 35.

A partida foi realizada no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, uma das sedes da primeira etapa. No primeiro quarto, a vitória caxiense foi por 19 a 10. No segundo período, 24 a 4. O domínio se manteve nas duas últimas parciais: 25 a 6 e 17 a 15.

Tiago Marques, com 16 pontos, foi o cestinha do Caxias. O estreante Kalinowski fez 13, enquanto NK, Naka e Miguel contribuíram com 11. Nesta segunda-feira (22), às 15h45min,

o Caxias Basquete enfrenta o Bauru.

A fase classificatória do torneio sub-22 tem duas chaves com 12 equipes. A primeira etapa iniciou neste domingo e segue até 27 de junho. O Grupo A será disputado em Rio Claro, enquanto o Grupo B terá como sede a cidade de Mogi das Cruzes.