Caxias Basquete atropela o Osasco na estreia da Liga de Desenvolvimento

O Caxias do Sul Basquete teve uma vitória tranquila na primeira partida da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), na manhã deste domingo (21). O time do técnico Flávio Espiga venceu o Osasco por 50 pontos de diferença: 85 a 35.
A partida foi realizada no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, uma das sedes da primeira etapa. No primeiro quarto, a vitória caxiense foi por 19 a 10. No segundo período, 24 a 4. O domínio se manteve nas duas últimas parciais: 25 a 6 e 17 a 15.
Tiago Marques, com 16 pontos, foi o cestinha do Caxias. O estreante Kalinowski fez 13, enquanto NK, Naka e Miguel contribuíram com 11. Nesta segunda-feira (22), às 15h45min,
o Caxias Basquete enfrenta o Bauru.
A fase classificatória do torneio sub-22 tem duas chaves com 12 equipes. A primeira etapa iniciou neste domingo e segue até 27 de junho. O Grupo A será disputado em Rio Claro, enquanto o Grupo B terá como sede a cidade de Mogi das Cruzes.
Na segunda etapa da LDB, Corinthians, Cruzeiro, Paulistano e Flamengo receberão os jogos entre julho e agosto. A disputa do título da Série Ouro acontecerá entre os dias 14 a 19 de setembro.