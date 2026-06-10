Caxias antecipa viagem e ajusta programação para encarar o Guarani pela Série C

O Caxias finalizou a preparação em Caxias do Sul para enfrentar o Guarani. O jogo será sábado (13), às 11h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O restante dos trabalhos acontece na cidade do confronto.
A comissão técnica manteve, nesta semana, a rotina de treinos às 11h, com o objetivo de adaptar o elenco ao horário da partida. A estratégia busca ajustar o desempenho físico e tático da equipe ao período em que o jogo será disputado.
Nesta quarta-feira, com portões fechados, o técnico Marcelo Cabo comandou o último treinamento em Caxias do Sul antes da viagem. Inicialmente prevista para sexta-feira, a ida a Campinas foi antecipada para quinta, a pedido do clube. No mesmo dia, o elenco realiza atividade às 16h no CT da Ponte Preta, local que também receberá o treino de sexta-feira.
Para o compromisso, Marcelo Cabo não poderá contar com o atacante Calyson, suspenso. As opções para a função são Jhonatan Ribeiro, Felipe Rangel e Vitor Feijão, que disputam a vaga no setor ofensivo da equipe grená. O meia João Lucas também é alternativa.