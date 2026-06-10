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Caxias antecipa viagem e ajusta programação para encarar o Guarani pela Série C

Delegação começa o deslocamento nesta quinta-feira (11) para o duelo válido pela 10ª rodada

Eduardo Costa

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