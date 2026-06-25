Esportes

Corrida de rua
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Carlos Barbosa se prepara para a 2ª Meia Maratona, 11ª Rústica e Minirrústica do FestiQueijo

A prova será no dia no dia 5 de julho com expectativa de 800 atletas de diferentes idades

Eduardo Costa

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