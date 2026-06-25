Carlos Barbosa se prepara para a 2ª Meia Maratona, 11ª Rústica e Minirrústica do FestiQueijo

Carlos Barbosa receberá a 2ª Meia Maratona e a 11ª Rústica e Minirrústica do FestiQueijo. As provas acontecem no dia 5 de julho, com expectativa de reunir cerca de 800 atletas de diferentes idades. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (26), pelo site do sesc.
Os participantes terão a oportunidade de percorrer as ruas de Carlos Barbosa em um ambiente marcado pela energia da 34ª edição do FestiQueijo. O festival gastronômico acontece entre entre 26 de junho e 26 de julho, no Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa.
A prova é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, em parceria com o FestiQueijo. A organização é do Sesc Farroupilha.
Na Meia Maratona, a expectativa é reunir 250 participantes. As categorias feminina e masculina disponíveis são de 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. O investimento é de R$ 160 e, acima de 60 anos, paga 50% do valor.
Para a Rústica haverá divisão entre Geral e Municipal, com 350 vagas disponíveis, sendo que atletas da cidade precisam comprovar vínculo na retirada de kit. As categorias feminina e masculina disponíveis são de 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 ou mais. O investimento é de R$ 110, com 50% de desconto para atletas acima de 60 anos.
A participação na Minirrústica é gratuita e conta com 200 vagas. As categorias feminina e masculina disponíveis são até 7 anos, entre 8 e 9 anos, 10 e 11 anos, 12 e 13 anos e 14 e 15 anos.
Largada e premiação
A largada da Meia Maratona, com percurso de 21 quilômetros, será às 7h. Já a Rústica de 6,6 quilômetros inicia às 7h30min. A Minirrústica Kids ocorre a partir das 10h, com distâncias entre 100 e 800 metros, conforme a faixa etária. Para crianças de até 7 anos, a atividade será realizada em formato de festival, sem disputa por colocações.
Todos os atletas receberão medalha de participação, e os cinco primeiros colocados de cada categoria, masculina e feminina, serão premiados com troféus. Além disso, os vencedores da Meia Maratona e da Rústica também ganharão ingressos para o FestiQueijo 2026.
SERVIÇO
2ª Meia Maratona, 11ª Rústica e Minirrústica do FestiQueijo
Data: 5 de julho de 2026 (domingo)
Horários:
7h - Meia Maratona
7h30 - Rústica
10h - Minirrústica
Local: largada será atrás da Rua Coberta, na Rua Maurício Cardoso, no Centro, em Carlos Barbosa.