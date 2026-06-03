Capitão do Caxias destaca desempenho defensivo e projeta sequência da Série C

Zagueiro tem demonstrado evolução, como durante vitória grená sobre o Paysandu, por 2 a 0, no Centenário. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias chega ao período de preparação para a próxima rodada da Série C com um dos principais números da competição. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, no Estádio Centenário, a equipe grená alcançou a marca de apenas seis gols sofridos e manteve a ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro.

Um dos líderes do setor defensivo é o zagueiro Maurício, que conseguiu dar a volta por cima e se manteve entre os titulares após a sequência da temporada. Capitão da equipe, o defensor soma 22 partidas pelo clube na temporada e participou de quatro jogos em que o Caxias não sofreu gols na competição nacional.

Para o jogador, o desempenho defensivo é resultado do trabalho realizado ao longo da temporada e da participação coletiva da equipe nos jogos.

— Graças a Deus, nosso trabalho diário tem sido recompensado dentro de campo. Temos somado vitórias importantes e feito atuações muito seguras, defensivamente e ofensivamente, um aspecto forte do grupo em geral — afirmou.

A campanha do Caxias na Série C tem sido construída a partir da consistência defensiva. Além de sofrer poucos gols, a equipe conseguiu transformar o equilíbrio entre defesa e ataque em resultados que a mantêm entre os concorrentes pelas primeiras posições da tabela. O time é quinto colocado, com 15 pontos, e está no G-8.

Com uma pausa no calendário até a próxima rodada, o elenco terá duas semanas de treinamentos antes de voltar a campo. Maurício considera o período importante para corrigir detalhes e preparar a equipe para a sequência do campeonato.

— Essas semanas livres vão ser bem importantes para nós. Teremos tempo para trabalhar ainda mais forte e seguir evoluindo como equipe para a sequência do campeonato. No retorno, teremos um jogo duro contra o Guarani, em que entraremos focados para fazer o melhor fora de casa -, comentou o capitão grená.