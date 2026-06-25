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Quem será o campeão
Notícia

Campeonato de Integração 2026 terá jogos de ida da final neste final de semana

Bonanza e Santa Lúcia disputam a categoria Sênior, enquanto Saltur e Palmeiras brigam pelo título Master

Camila Corso

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