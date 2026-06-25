Campeonato de Integração 2026 terá jogos de ida da final neste final de semana

Primeiros duelos acontecem neste sábado (27). Campeonato Integração / Divulgação

A 36ª edição do Campeonato de Integração de Futebol Amador de Caxias do Sul está na reta final. Nos próximos dois finais de semana, quatro equipes disputam os títulos das categorias Master e Sênior.

Neste sábado (27), Bonanza e Santa Lúcia disputaram a taça da categoria Sênior, enquanto Saltur e Palmeiras lutam pelo Master. Os jogos iniciam às 13h, no Campo do Gianella.

As partidas de volta acontecem no dia 4 de julho, com início no mesmo horário, no Campo do Palmeiras.

Neste ano, seis equipes de diferentes bairros da cidade disputaram a taça: Estrela, do Nossa Senhora da Saúde, Palmeiras, da Linha 40, Saltur e Bonanza, da Linha 30, Santa Lúcia e Pedancino. Até agora, mais de 50 partidas foram disputadas, com 128 gols marcados.

Final Campeonato Sênior

Ida: 27/6 (sábado) — 13h — Bonanza X Santa Lúcia — Campo do Gianella, Linha 30

Volta: 4/7 (sábado) — 13h — Santa Lúcia X Bonanza — Campo do Palmeiras, Linha 40

Final Campeonato Master

Ida: 27/6 (sábado) — 13h — Saltur X Palmeiras — Campo do Gianella, Linha 30

Volta: 4/7 (sábado) — 13h — Palmeiras X Saltur — Campo do Palmeiras, Linha 40