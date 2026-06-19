Buscando sair do Z-3, Juventude enfrenta o Avaí pelo Brasileirão Sub-20

Ju pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A primeira fase do Brasileirão Sub-20 está nas rodadas finais e o Juventude precisa de uma campanha de recuperação para escapar do rebaixamento. Na 17ª rodada, o Ju tem um confronto direto com o Avaí, em Florianópolis. A partida inicia às 11h deste sábado (20).

Com a vitória na última rodada — por 1 a 0 sobre o São Paulo — o Alviverde saiu da lanterna e está em 19º lugar, com 12 pontos. Triunfo diante o Leão da Ilha, combinado com resultados paralelos, pode tirar o Papo do Z-3 ainda nesta rodada.

Porém, as últimas posições da tabela estão aglomeradas. Após mais de três meses, o Ju voltou a vencer na 15ª rodada contra o Bahia e, depois, contra o Tricolor paulista.

— As duas vitórias seguidas aumentam nossa confiança e expectativa de que temos possibilidade de escapar do rebaixamento, mas não estamos em uma condição de olhar tabela. Precisamos focar no nosso jogo, sem trazer mais peso para esse momento. Quando começa a partida, nosso objetivo é vencer e representar o clube da melhor forma — disse o técnico Filipe Dias.

Atrás do Ju, na tabela, está o Criciúma, com um ponto a menos. Em 18º encontra-se o Cuiabá que, apesar da mesma pontuação do Papo, vence no saldo de gols. Fora do Z-3 estão Grêmio, com 13, Fortaleza com 14, e o Avaí, em 15º, com 15.

— Quando vencemos o jogo como foi com o Bahia, naturalmente tu volta a sorrir, a ter o sentimento e o gosto da vitória. Conseguimos trazer conforto para o vestiário e olhar o jogo com coragem e confiança para buscar o resultado. Assim que vamos seguir — finalizou.

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