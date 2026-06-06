Brasil-Far recebe o Gramadense em clássico serrano pela Copa FGF

Jogo do primeiro turno acabou empatado em 2 a 2. Álvaro Bueno / Divulgação

O returno da primeira fase da Copa FGF começou. Neste domingo (7), o Estádio das Castanheiras recebe mais um clássico da Serra Gaúcha. Brasil de Farroupilha e Gramadense se enfrentam a partir das 15h.

No primeiro turno, na rodada anterior, o Trem da Serra abriu 2 a 0 na Vila Olímpica, mas o time de Márcio Ebert buscou o empate e o clássico terminou em 2 a 2.

As equipes brigam pela segunda posição na tabela. O time de Gramado é vice-líder, com quatro pontos, seguido do Rubro-Verde, com três.

O outro jogo do grupo, entre Monsoon e Santa Cruz acontece na segunda-feira (8). A partida inicia às 15h, no Estádio Cristo Rei.

A rodada já contou com dois empates em 1 a 1, entre Guarany-Ba e Farroupilha e Brasil-Pel e Bagé no Grupo B. O Xavante está classificado à próxima fase.

Confira a tabela da Copa FGF

Grupo A

1º Santa Cruz — 7 pontos

2º Gramadense — 4 pontos

3º Brasil-Far — 3 pontos

4º Monsoon — 1 ponto

Grupo B

1º Brasil-Pel — 10 pontos — classificado

2º Bagé — 5 pontos

3º Farroupilha— 3 pontos

4º Guarany — 2 pontos