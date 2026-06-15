Brasil de Farroupilha fica no empate com Santa Cruz e é eliminado da Copa FGF

Neste domingo (14), o Brasil de Farroupilha deu adeus à chance de classificação na Copa FGF 2026. No Estádio das Castanheiras, a equipe empatou com o Santa Cruz em 1 a 1 e não consegue mais alcançar o Alvinegro na tabela.
Após a saída de Márcio Ebert, o comandante rubro-verde foi Leonardo Antunes, técnico da equipe feminina. O gol do time mandante veio dos pés de Elieser, aos 15 minutos do segundo tempo.
Porém, aos 35, Jhonata empatou em uma cobrança de falta. Nos minutos finais da partida, o assistente técnico do Dragão foi expulso por reclamação da arbitragem, em destaque na contestação da falta marcada no gol do Galo.
Com o resultado, o Rubro-Verde ficou na terceira posição do Grupo A, com quatro pontos. A equipe de Santa Cruz do Sul foi a nove, na vice liderança. Assim, o clube serrano não tem mais chances de classificação.
Na última rodada, Brasil-Far e Monsoon se enfrentam no Estádio Cristo Rei, para cumprir tabela, enquanto Santa Cruz e Gramadense lutam pela liderança da chave, no Estádio dos Plátanos. Jogos acontecem na quarta-feira (17), às 15h.
No outro grupo, os confrontos são entre Farroupilha e Bagé, na Boca do Lobo, e Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas, no Estrela D´Alva. O Xavante é o único confirmado na próxima fase e as outras equipes brigam pela segunda vaga.