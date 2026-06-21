Atletas reconhecem atuação abaixo da média após Caxias empatar com Maringá pela Série C

Caxias pode deixar o G-8 no complemento da rodada da Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O sinal de alerta pedido pelo técnico Marcelo Cabo acendeu da forma mais amarga para o Caxias. Neste domingo (21), o Grená derrapou diante dos seus torcedores no Estádio Centenário ao empatar em 1 a 1 contra o Maringá, em partida válida pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado custou caro: além de deixar escapar dois pontos preciosos na luta para se fixar no G-8, a equipe perdeu o aproveitamento de 100% que mantinha dentro dos seus domínios.

Na saída do gramado, os atletas não esconderam a frustração com o volume de erros apresentados durante os 90 minutos. O zagueiro Ianson foi o primeiro a admitir que a produção coletiva esteve longe do nível ideal que o Caxias vinha apresentando na competição.

— Infelizmente, não conseguimos fazer um bom jogo. Erramos muitos passes ao longo da partida. Nós batalhamos e tentamos buscar o gol mesmo jogando mal, mas o futebol tem destas coisas. Agora temos que melhorar fora de casa, a gente tem mais um jogo aqui. É fazer os três pontos em casa e melhorar fora também — avaliou o defensor.

Alerta e desfalque na frente

Autor do único gol grená na partida, o centroavante Salatiel deixou o campo a sentindo um desconforto na coxa no segundo tempo e trouxe uma dor de cabeça extra para a comissão técnica. Além de preocupar o departamento médico com uma possível lesão muscular, o jogador já é desfalque confirmado por suspensão para o próximo embate diante do Anápolis.

— Esse 1 a 1 foi ruim para nós. A gente sabia que tínhamos condições de ganhar o jogo, fizemos jogadas para poder concluir em gol, mas infelizmente não conseguimos. Estou sentindo o meu adutor — lamentou o avançado.

Falha custou dois pontos

O goleiro Gustavo Busatto também engrossou o coro da autocrítica. O experiente camisa 1 lamentou o fato de o Caxias ter sofrido o gol justamente numa jogada exaustivamente estudada e treinada pelo elenco durante a semana aberta de preparação.

— A gente teve situações pra ganhar a partida. Enfrentamos uma equipe cascuda, mas em casa a gente tinha que pontuar, porque o objetivo eram os três pontos. Tomamos um gol de uma bola parada que trabalhamos muito, porque sabíamos que esse jogador (Travassos) sempre a bola ia nele, mas infelizmente não conseguimos conter e perdemos dois pontos — concluiu o arqueiro.