Esportes

Pós-jogo
Notícia

Atletas reconhecem atuação abaixo da média após Caxias empatar com Maringá pela Série C

Com o 1 a 1 em casa, Grená perdeu o 100% de aproveitamento e terá desfalque de centroavante no próximo jogo

Tiago Nunes

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS