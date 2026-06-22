Atletas do Kuse Dojô representam o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Sub-13

Yasmin Vaz conquistou o ouro na categoria sub-13. Kuse Dojô / Divulgação

A Super Copa Canoas foi de conquistas para a Kuse Dojô. Na competição, que aconteceu no sábado (20), a equipe garantiu 17 medalhas. Na divisão principal, foram dois ouros, duas pratas e três bronzes, além de sete prêmios de participação. No aspirante, duas medalhas de terceiro lugar e uma de participação.

No Sub-13, Richard Mora Suarez e Yasmin Vaz de Freitas conquistaram o ouro, enquanto Vicenzo Ferrari ficou com a prata.

Com os resultados, os atletas se classificaram para representar a Seleção Gaúcha no Campeonato Brasileiro Sub-13. O torneio acontece nos dias 1º e 2 de agosto, em Macapá, no Amapá.

Ainda nesta classe, porém na categoria Aspirante, Petrick Bermann ficou com o terceiro lugar.

No sub-15 Principal, Maria Eduarda Brum ficou com a prata e Letícia da Cruz Amado e Alexia da Cruz Amado com o bronze. No sub-18 (classe cadete), Alisson da Silva Leite garantiu a terceira colocação.

Nas medalhas de participação da classe Principal, ficaram Isabelle Salesbrão, Caleb Varela Brognoli e Nicolas Claudino, no sub-15. Na Cadete, os prêmios foram para Azrael Nascimento, Benjamim Brognoli e Lorenzo Mancio.

Na categoria Aspirante, Luca Mezzalira (sub-13), Isadora Casagrande (sub-15) também foram premiados.