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Atleta de Caxias do Sul atinge marca histórica e mira livro dos recordes

Alexandre Silvestrin, 44 anos, completou sua 367ª maratona em 362 dias. O objetivo é ingressar no Guinness Book, processo que já está em fase de homologação

Eduardo Costa

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