Atleta de Caxias do Sul atinge marca histórica e mira livro dos recordes

Alexandre Silvestrin recepcionado por centenas de pessoas entre atletas, amigos e familiares. Charles Andelieri / Divulgação

A maratona, prova mais emblemática da corrida de rua, exige dos atletas a superação dos 42 quilômetros e 195 metros, distância oficial que simboliza resistência e disciplina. Percorrer esse trajeto já é um desafio extremo. Agora, repetir diariamente ao longo de um ano, é algo raro. Foi justamente esse feito que Alexandre Silvestrin, 44 anos, profissional de educação física de Caxias do Sul, alcançou no domingo (7).

Em evento realizado no Villagio Caxias de aproximadamente 500 pessoas, o ultramaratonista estabeleceu uma grande marca mundial: maior número de maratonas (42,195m) realizadas dentro do período de um ano. Ele completou sua 367ª maratona em 362 dias no domingo. Ainda restam alguns dias para fechar o desafio e completar 370 no total. Com esses números, o atleta chegou a correr mais de uma maratona por dia em alguns momentos.

Agora, Silvestrin pretende entrar para o Guinness Book (o Livro dos Recordes), processo que já está em fase de homologação. Atualmente, o também brasileiro Hugo Farias possui um recorde, com 366 maratonas em 366 dias consecutivos (ano bissexto), entre agosto de 2022 e agosto de 2023.

A proposta do projeto 365 de Silvestrin começou em julho de 2024. No entanto, uma lesão interrompeu o plano na corrida de número 62, forçando uma pausa de 89 dias. Longe de desistir, Silvestrin voltou no final de 2024. Em 365 dias desde o início, estabeleceu a marca de 189 maratonas.

Com isso, Alexandre acumula mais de 520 maratonas em menos de 24 meses. Em média, foram 42,2 km percorridos por dia e um total de mais de 15 mil quilômetros acumulados.