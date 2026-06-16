Atacante ultrapassa Raí Silva e se transforma no novo artilheiro do Juventude na temporada

MP marcou os dois primeiros gols do Ju diante da Ponte Preta. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Os dois gols marcados diante da Ponte Preta, no domingo (14), deram ao atacante MP a artilharia dentre os atletas do atual elenco do Juventude em 2026. O jogador chegou à marca de cinco gols em 19 jogos disputados.

Três deles foram anotados na Série B do Campeonato Brasileiro: um na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, além dos dois anotados diante da Ponte, na 13ª rodada. Outros dois foram na segunda fase da Copa do Brasil, quando o Verdão goleou o Guaporé-RO, por 5 a 0, no Alfredo Jaconi.

— Acredito que eu venho entregando muito nos jogos. Às vezes, não faço gol, mas consigo agregar em alguma coisa. Sou o artilheiro do ano. Claro que eu prefiro as vitórias do que fazer gol. Mas se eu puder ganhar e fazer gol é melhor — comentou o atacante à Rádio Caxias.

O reencontro com o torcedor jaconero aconteceu três rodadas depois de o atacante sofrer um ato de injúria racial na partida contra o Sport.

— É um recomeço para mim, já passei por muita coisa, muita gente não sabe o que aconteceu, então as pessoas preferem julgar. Eu estou focado, minha cabeça está boa, todo mundo aqui, o grupo, a diretoria, todo mundo me ajuda no dia a dia e, com certeza, vai ser a volta para cima — admitiu MP.

A um gol de Taliari

Mesmo marcando cinco gols na temporada, MP ainda está atrás de Gabriel Taliari na artilharia, se contarmos os atletas que passaram pelo clube em 2026. O atacante que foi negociado junto ao Remo, em março, marcou seis vezes nos primeiros 11 jogos realizados pelo Ju. MP está a um de igualar o ex-atleta alviverde.

— É importante ser lembrado, ser o melhor do jogo. Claro que o mais importante é o grupo, o jogo que todos fizeram. Se não fosse o grupo e os treinamentos da semana, a gente não ia ser recompensado com meus gols e com a vitória — finalizou MP.

Artilharia alviverde em 2026:

Taliari: 11 jogos, 6 gols (deixou o elenco em março, negociado ao Remo)

MP: 19 jogos, 5 gols

Raí Silva: 17 jogos, 3 gols

Mandaca: 20 jogos, 3 gols

Lucca Amaro: 3 jogos, 2 gols (todos pela Copa Sul-Sudeste)

Patryck Lanza: 8 jogos, 2 gols

Juan Christian: 8 jogos, 2 gols (negociado ao Riga FC, da Letônia, em março)

Ray Breno: 10 jogos, 2 gols

Pablo Roberto: 11 jogos, 2 gols

Alan Kardec: 16 jogos, 2 gols

Rodrigo Sam: 25 jogos, 2 gols

Alisson Safira: 26 jogos, 2 gols

Com 1 gol: Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Kauã Costa, Lucas Mineiro, Wadson, Allanzinho, Fábio Lima, Manuel Castro.