Esportes

Volta por cima
Notícia

Atacante ultrapassa Raí Silva e se transforma no novo artilheiro do Juventude na temporada

Jogador ainda está a um gol de alcançar Gabriel Taliari, que deixou o clube em março, ao ser negociado ao Remo, mas é o atleta que mais marcou dentre os que estão no atual elenco alviverde

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS