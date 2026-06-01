Atacante ex-Juventude é convocado para a Copa do Mundo 2026

Atualmente, o atacante joga no Bragantino. Porthus Junior / Agencia RBS

Um pedaço do Juventude também estará na Copa do Mundo 2026. Pois o Paraguai divulgou os convocados para a 23ª edição do torneio e um dos nomes chamou a atenção dos jaconeros: o atacante Isidro Pitta.

"El Viking" chegou no Papo em 2022, por empréstimo do Huesca, da Espanha. Na campanha alviverde que culminou no rebaixamento à Série B, o atacante foi o artilheiro da equipe, com oito gols e três assistências em 42 jogos.

O Estádio Alfredo Jaconi foi a primeira casa brasileira de Pitta. O atleta passou por clubes do Paraguai, Portugal e Espanha antes de pousar em Caxias do Sul.

Após sua estadia na Serra Gaúcha, foi comprado pelo Cuiabá, onde atuou por duas temporadas até mudar-se para Bragança Paulista. Isidro é o atual artilheiro do Massa Bruta, com nove gols em 28 jogos.

Pela primeira vez, o paraguaio disputará uma Copa do Mundo. Os Guaranis estão no Grupo D, ao lado de Austrália, Estados Unidos e Turquia. A estreia ocorre no dia 12, contra os Estados Unidos, às 22h.

Além de Pitta, outros seis atletas que atuam no Brasil foram convocados. Do Palmeiras, o defensor Gustavo Velázquez e os meio-campistas Ramón Sosa e Mauricio Magalhães, brasileiro que se naturalizou recentemente.