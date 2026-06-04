Após primeiro gol, lateral projeta sequência no Juventude e mira duelo contra o Operário-PR

Wadson marcou um dos gols do Juventude diante do América-MG. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude enfrenta o Operário-PR, nesta sexta-feira (5), às 21h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. Uma vitória aproxima o Verdão dos líderes da competição.

O lateral-esquerdo Wadson marcou um dos gols na vitória do Juventude por 3 a 0 sobre o América-MG, na última rodada da Série B do Brasileirão. O jogador comemorou as oportunidades com a camisa alviverde e falou sobre o gol, o primeiro pelo clube.

— É um momento muito importante para mim. Fico muito feliz em receber oportunidades e conseguir contribuir para a equipe da maneira que o professor precisar. Sou um lateral que tem essa característica, de poder também contribuir na fase ofensiva, então fico feliz de poder ajudar a equipe marcando gols. Muito especial marcar meu primeiro com essa camisa e vou trabalhar para que possam vir mais — comentou o lateral.

Wadson também projetou o duelo contra o Operário, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes somam 16 pontos na classificação, e uma vitória é importante para ingressar no G-6.

— Sabemos da importância de construir uma boa sequência de vitórias, mas também reconhecemos a dificuldade dessas partidas. É um confronto direto contra um adversário complicado, fora de casa. Então, sabemos o quão importante é vencer um jogo como esse. Pontuar fora de casa é sempre importante, e nos preparamos muito para esse duelo, e vamos buscar repetir a intensidade da partida contra o América para conseguir trazer pontos para casa — finalizou.